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Bodrum'da Borç Meselesi Yüzünden İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Borç Meselesi Yüzünden İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada marketi ateşe veren Erkan Sekmen, yangında hayatını kaybetti. Ağabeyi Hakan Sekmen de tedavi edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Olayda toplamda 6 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde borç meselesi yüzünden husumetli olduğu ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) işlettiği marketi benzin döküp ateşe vererek ölümüne neden olan Erkan Sekmen (47) de yaşamını yitirdi.

Olay, 11 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işi yapan Erkan Sekmen elindeki benzin bidonuyla borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı işi yapan ve market de işleten ağabeyi Hakan Sekmen'in dükkanına geldi. Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Sekmen markette ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda yayıldı.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda, Hakan Sekmen ile oğulları Y.H. (15) ve Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44) ve market çalışanı Samet Uğurlu (24) ile yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen Hakan Sekmen, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hakan Sekmen'in bugün memleketi Ordu'da ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

Kardeşi Erkan Sekmen de bugün tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Y.H. Sekmen, kardeşi Yiğit Eren Sekmen, Samet Uğurlu ve Özlem Şahin'in tedavisinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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