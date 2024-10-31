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Bodrum'da Bir Otelde Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Bodrum'da Bir Otelde Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının otelin çatı katında kaynak yapıldığı sırada çıktığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışma sonucunda güçlükle kontrol altına alınan yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye bölgede bekleyen sağlık ekibince müdahale edildi.

Öte yandan yangının otelin çatı katında kaynak yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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