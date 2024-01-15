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Bodrum'da bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir apart otelin havuz bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir apart otelin havuz bölümünde bulunan pergole barda yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangında, alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki apart otelin, havuz bölümündeki pergole de saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm pergoleyi sardı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri 1 saatte söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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