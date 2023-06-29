Bodrum'da bir otelde çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek SPA bölümüne sıçradı. Yangın, ilçenin büyük bölümünden görülecek kadar duman çıkardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak büyük çapta hasara neden oldu. Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.