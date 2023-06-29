Bodrum'da bir otelde çıkan yangın büyük hasara yol açtı
Güncel Haberler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek SPA bölümüne sıçradı. Yangın, ilçenin büyük bölümünden görülecek kadar duman çıkardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak büyük çapta hasara neden oldu. Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.
Umurça Mahallesi Mümtaz Ataman Caddesi'ndeki bir otelin deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyüp deponun yanındaki SPA bölümüne sıçradı.
Çıkan dumanların ilçenin büyük bölümünden görüldüğü yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, büyük çapta hasara neden oldu.
Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış sebebini tespit etmek için yapılan incelemeler sürüyor.