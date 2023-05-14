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Bodrum'da bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum'da bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir sokakta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, başından silahla vurulmuş olan Mehmet Gülsüm'ün (41) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülsüm'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

112 Acil Çağrı Bodrum Gümbet Muğla Güncel Haberler

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