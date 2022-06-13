Bodrum'da binanın bacasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Bodrum'da binanın bacasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Bodrum'da binanın bacasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Bodrum ilçesinde binanın bacasına sıkışan kedi yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibince kurtarıldı.

Bodrum ilçesinde binanın bacasına sıkışan kedi yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibince kurtarıldı.

Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir binanın bacasından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşların yardım talebi üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi.

Ekip, bacaya sıkışan kedi yavrusunu çıkardı. Süt ve mama verilen kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yavru kedi, ev sahibine teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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