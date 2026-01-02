Haberler

Bodrum'da bıçaklı kavga kamerada; 1 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletli E.U. ile Hasan B. arasında çıkan tartışma, Ahmet T.'nin müdahalesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. Ahmet T. sırtından bıçaklanarak yaralanırken, Hasan B. olay sonrası tutuklandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hasan B. ile E.U. arasında başlayan tartışmaya Ahmet T. de karıştı. Bıçaklı kavgada Ahmet T. yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan Hasan B. tutuklandı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Aralık gece saatlerinde Pınarlıbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan B., motosikletiyle yoldan geçen E.U.'ya laf attı. İkili arasında tartışma yaşanırken, bu sırada bölgeye hafif ticari araçla Ahmet T. geldi. Araçtan inen Ahmet T., Hasan B.'nin elindeki bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada ikili arasında arbede çıktı. Ahmet T.'nin olay yerine geldiği hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü de inip, olaya müdahale etti. Yaşanan arbedede Hasan B., Ahmet T.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Hasan B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E.U.'nun motosikletiyle bölgeden geçtiği sırada Hasan B. ile tartıştığı, hafif ticari araçla gelen Ahmet T.'nin araçtan inip, Hasan B.'nin elindeki bıçağı almaya çalıştığı, çıkan arbedede Hasan B.'nin Ahmet T.'yi sırtından bıçakladığı anlar yer aldı.

Görüntülerde ayrıca, aldığı darbelerin ardından Ahmet T.'nin ceketini çıkararak bir süre bölgeden uzaklaştığı, Hasan B.'nin E.U. ve hafif ticari araç sürücüsü tarafından durdurularak, yere yatırıldığı yaralı Ahmet T.'nin geri dönüp, Hasan B.'yi tekmelediği anlar da yer aldı.

