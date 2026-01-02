Haberler

Bodrum'da bir kişi çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada A.T. sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından bir kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir ağır yaralandı.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde, 31 Aralık'ta meydana gelen olayda, yol kenarında bekleyen bir kişi ile aralarında husumet olduğu öne sürülen bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. sırt bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri kavgaya karışan grubu ayırdı.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

