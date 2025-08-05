Bodrum'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Öldü, 2 Yaralı

Bodrum'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Öldü, 2 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma, kaçan şüpheliyi yakaladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Kenan K. ile Güven K. ve kardeşi Erman K, arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan K, bıçakla Erman K'yi kalbi, Güven K'yi de sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Erman K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yaralı yakaladı. Tedavisi için hastaneye kaldırılan Kenan K'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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