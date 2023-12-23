Bodrum'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti. İş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bıçakla saldırıya dönüştü. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi kurtarılamadı. Gözaltına alınan saldırgan ise tedavisinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Hilmi Uran Meydanı'ndaki bir iş yerinde çalışan S.A. ile Ramazan Korkutata arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine bıçakla saldıran S.A. ve Ramazan Korkutata yaralandı.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Korkutata kurtarılamadı, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan S.A ise polis ekiplerince gözaltına alındı.