Bodrum'da Beton Mikseri ile Kamyon Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Beton Mikseri ile Kamyon Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile kamyonun arasına sıkışan 49 yaşındaki Aslan Akçakale yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle kamyonun arasında sıkışan Aslan Akçakale (49), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Akçakale yönetimindeki 34 BNM 492 plakalı beton mikseri, yokuş yukarı ilerlerken, karşı yönden gelen İlkay Ç. (36) yönetimindeki 34 GJY 915 plakalı kamyonla karşılaştı. Her iki araç da yolda durdu. Aslan Akçakale, beton mikserini durdurup inerek yola bakmak istedi. Bu sırada kamyon geriye doğru kaydı. Akçakale, beton mikseri ve kamyon arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akçakale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akçakale'nin cansız bedeni, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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