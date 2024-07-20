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Bodrum Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

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Bodrum Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da yaşayan 72 Kıbrıs gazisini evlerinde ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen ziyaretlerden memnun olduklarını belirterek "Kıbrıs'taki tüm soydaşlarımıza uzun ömürler diliyorum. Gençlerimiz Türk askerinin kendilerinin birer sigortası olduğunu unutmasın. Tüm gazilerime 50. yıl münasebeti ile sağlık ve sıhhat diler, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazisi İbrahim Hürmeydan da belediyenin yakın ilgisinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak şunları kaydetti:

"Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz diyerek barış ve özgürlük ruhunu bizlere aşılayan eski Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, Fazıl Küçük'ü, özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Adlarını tarihin sayfalarına yazdıran kahraman gazilerimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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