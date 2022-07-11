Bodrum'da bayramın 3'üncü gününde yerli ve yabancı turist hareketliliği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı ve kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. Plajlar yerli ve yabancı turistlerle dolarken, bugün sabah saatlerinde 'Club Med 2' adlı gemiyle 242 turist geldi.

Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde Bodrum'da yerli ve yabancı turist hareketliliği devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla tatilcilerin akınına uğrayan ilçede, kruvaziyerLE gelen yabancı turistler de hareketliliği artırıyor. Kumbahçe Paşatarlası Plajı'nın yanı sıra Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük, Yalıkavak, Göltürkbükü de güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte tatilcilerle doluyor. Tatilcilerin kimi denize girip serinlerken kimileri de şezlonglara uzanıp güneşlenmenin keyfini çıkarıyor.