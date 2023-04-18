Bodrum'da bayram rezervasyonlarında doluluk yüzde 50'ye ulaştı

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, Ramazan Bayramı tatilinde, otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. Her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Oteller hazır, açık olan otellerde müsaitlik mevcuttur. Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liralara kadar çıkıyor" dedi.

Ramazan Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyenler, otellere rezervasyon yaptırdı. Okulların ara tatile girmesiyle 9 günlük bayram tatili fırsatı yakalayanlar, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'a rotayı çevirdi. İlçedeki otellerde doluluk oranı yüzde 50'lere ulaştı. Bayramda eğlence mekanlarında tanınan isimlerin sahneye çıkacağı ve kent genelinde de çeşitli etkinlerin yapılacağı belirtildi.

İlçede her bütçeye uygun tatil olanağı bulunduğunu ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de "Bodrum'da sezon başlıyor ama tam manasıyla başlaması nisan ayının sonunu bulur. 23 Nisan'da otellerin birçoğu açmış oluyor. Ay sonunda hepsi açılmış olacak. Umarım alt ve üstyapı sorunları biterse tüm misafirlerimizi iyi bir şekilde ağırlamış olacağız. Bodrum'da her zaman dış pazar önce başlıyor. Nisan ayında dış pazarda daha çok rehavet oluyor. İç pazarda ise genelde 3 ay gibi bir süre söz konusu. Talep şu an iç pazarda aşırı değil. İç pazar misafirlerimiz hep son dakikayı beklerler, buna da hazırlıklıyız. Geçmişte bayram yaza daha çok yaklaştığı için fiyatlar daha da yukarıya doğru seyrediyordu. Sezon başı olması sebebiyle bayramda yüksek bir fiyat öngörüsü yok. Her bütçeye uygun tatil fırsatı var" dedi.