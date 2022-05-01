Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim yapıldı - Haberler

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Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim yapıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili kapsamında polis ve jandarma ekiplerince hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte uygulama yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili kapsamında polis ve jandarma ekiplerince hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte uygulama yapıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da bayram tatili öncesi ekipler denetimlerini sıklaştırıldı. Bu kapsamda kentin belirli noktalarında aralıksız olarak uygulamalar devam ediyor. Torba Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı kontrollere narkotik köpeklerde katıldı. Ekiplerce bayram tatili için araçlarıyla Bodrum'a gelen vatandaşlar trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda bilgilendirildi.Öte yandan, bayram tatili boyunca gece- gündüz jandarma ve polis ekiplerinin kentin çeşitli noktalarında denetimlerinin devam edeceği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Narkotik, Bayram, Bodrum, Polis, Güncel, Haberler

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