BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI - Haberler

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BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Bayramda kentte 1 milyon turist beklenirken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı.

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın etti. Resmi nüfusu 175 bin olan kente bayram tatili ile birlikte 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kent genelinde Emin Anter Bulvarı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Konacık Kavşağı istikametinden Turgutreis istikametine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücülerin ise emniyet şeridini ihlal edip araçlarını kaldırımda kullandığı görüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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