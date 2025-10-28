Haberler

Bodrum'da Batan Botta 17 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 17 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yapılan operasyonda 9 şüpheli tutuklandı. Olay sonrasında başlatılan geniş çaplı soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1 organizatör şüphelisinin de olduğu 17 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, 24 Ekim'de saat 01.06'da arayan kişi, Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarındaki Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi. Yardım talebini yapan Afganistan uyruklu kaçak göçmen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Afgan göçmen ifadesinde, Bodrum Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alıp battığını, botta toplam 19 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığı anlattı. Bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi.

Ekipler tarafından 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1'i göçmen kaçakçısı ve 16'sı kaçak göçmen olmak üzere 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kaçak göçmen sağ kurtarıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı bulunan 17 şüpheli tespit edildi. Muğla merkezli eş zamanlı 4 ilde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece boyu devam eden mahkeme sonrası 9 şüpheli tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
