Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapu sahteciliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapu sahteciliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı. Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. AA / Ali Ballı - Güncel Emniyet Müdürlüğü Bodrum Muğla Güncel Haberler

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