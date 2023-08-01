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BODRUM'DA BALIKÇILAR, YUNUSLARIN GÖSTERİSİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar, yunusların gösterisini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar, yunusların gösterisini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Gölköy açıklarında balık avına çıkan amatör denizciler, yunus sürüsüyle karşılaştı. Denizde zıplayıp, gösteri yapan yunuslar, balıkçılar tarafından görüntülendi. Bir süre deniz yüzeyinde zıplayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Güncel Haberler

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