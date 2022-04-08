Bodrum'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi - Haberler

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Bodrum'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da 'Bağımlılıkla Mücadele' çalıştayı düzenlendi

Bodrum ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bodrum ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonunda ilçedeki birçok kurumdan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Bodrum Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Doç. Dr. Funda Sevencan, Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Selen Canpolat, Psikolog Ceyda Kara konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayda, Türkiye ve dünyada bağımlılıkla mücadele ve birincil korunma stratejileri, bağımlılık yapıcı maddeler ve tanımları, uyuşturucu ile mücadele basamakları ve uyuşturucuyla mücadelede arz gibi konular ele alındı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Hisarcık, Bodrum, Güncel, Haberler

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