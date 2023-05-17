Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bodrum'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bodrum'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Tekerek'in (49) kullandığı 48 TE 357 plakalı motosiklet, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title