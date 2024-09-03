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Bodrum'da Atık Yangınında Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, atıkların toplandığı şantiye alanında çıkan yangında gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, atıkların toplandığı şantiye alanında çıkıp ardından park halindeki bir otomobil ve depoya sıçrayan yangında gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Dirmil Mahallesi Kızılburun Mahallesi'ndeki bir şantiyede çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yakınlarda park halindeki bir otomobile ve depoya sıçradı. Elektrik tellerinin de alev aldığı yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Depoda hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına çimento fabrikasındaki işçilerin çimento kağıtlarını ve atıklarını bertaraf etmek isterken neden olduğu belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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