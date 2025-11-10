Bodrum'da Atatürk Anma Töreni

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 87'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, ilçede hayat 2 dakikalığına durdu.

Bodrum'daki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törenle başladı. Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, daire amirleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunuldu. Tören, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Sirenler eşliğindeki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da hayat durdu. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise saygı duruşuna geçti. Sürücüler de araçlarını durdurup, saygı duruşunda bulundu. Anma etkinlikleri Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programla devam edecek.