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Bodrum'da art arda 3 hortum çıktı

Bodrum'da art arda 3 hortum çıktı

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Bodrum'da art arda 3 hortum çıktıMUĞLA Aralıklarla sağanak yağışın etkili olduğu Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında üst üste 3 hortum çıktı.

Bodrum'da art arda 3 hortum çıktı

MUĞLA Aralıklarla sağanak yağışın etkili olduğu Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında üst üste 3 hortum çıktı.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Trafik akışı suyun biriktiği noktalarda kısmen aksadı. Bodrum Belediyesi ekipleri, özellikle ana arterlerdeki mazgallarda tıkanıklığa karşı müdahalede bulundu. İlçe merkezinde bazı noktalarda ise rögarlarda taşmalar meydana geldi.

Yağış esnasında Yalıkavak açıklarında üst üste 3 hortum çıktı. Denizde çıkan hortumu görüntüleyen vatandaşlar, "Arka arkasına 3 tane hortum çıktı. Bir bitti diğeri başladı. Toplam 20 dakika sürdü." diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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