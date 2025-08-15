Bodrum'da Arıza Yapan Tekne Karaya Oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arıza yapan bir tekne, sürüklenerek karaya oturdu. Tekne içerisindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında arıza yapan tekne sürüklenerek karaya oturdu. Teknede bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Olay, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın kıyısına oturdu. Teknede bulunan 3 vatandaş, herhangi bir çarpma ya da yaralanma olmaması için karaya çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye götürdü. Teknenin daha sonra bölgeden alınacağı öğrenildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
