BODRUM'DA ARİFE GÜNÜ TRAFİK KİLİTLENDİ - Haberler

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BODRUM'DA ARİFE GÜNÜ TRAFİK KİLİTLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Kurban Bayramı tatili için gelenler arife gününde de trafik yoğunluğu oluşturdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Kurban Bayramı tatili için gelenler arife gününde de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kente son 1 hafta içerisinde 80 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler arife gününde de kentin ana yollarında ve işlek caddelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Güvercinlik Jandarma Kontrol Noktası'ndan son bir hafta içerisinde 80 bin araç giriş yaptı. Ekiplerce 10 binden fazla aracın kontrolü yapılırken, trafik akışının sağlanması için bölgede jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Bunun yanı sıra özellikle Turgutreis, Yalıkavak, Türkbükü ve kent merkezi istikametlerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Trafiğin bayram süresince yoğun olması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Bodrum Güncel Haberler

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