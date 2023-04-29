BODRUM'DA ARAZİDE YANGIN PANİĞİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arazi ve makilik alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arazi ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürdürüyor.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Aspat Mandıra tepesi mevkiinde arazi ve makilik alanda çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.