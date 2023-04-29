Bodrum'da Arazi ve Makilikte Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Aspat Mandıra tepesi mevkinde arazi ve makilikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arazi ve makilikte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Aspat Mandıra tepesi mevkinde arazi ve makilikte çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.