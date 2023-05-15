Bodrum'da apart işletmecisinin cinayet şüphelisi yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Mehmet Gülsüm'ün (41) cinayet şüphelisi apart işletmecisi M.İ., (36) polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. M.İ.'nin, polisteki ifadesinde, Gülsüm'e ait apartta çalıştığını belirterek, "Sahile yürüdüğümüz sırada tabancayla havaya ateş ettim. Kurşunlardan biri Mehmet'in başına isabet etti. Korkup olay yerinden kaçtım" dediği belirtildi.

?Bodrum'un Gümbet Barlar Sokağı'ndan dün sabah saatlerinde sahile inen vatandaşlar, bir kişinin kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada hareketsiz yatan kişinin Mehmet Gülsüm olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm'ün tabancayla başından vurulduktan sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Mehmet Gülsüm'ün cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, cinayet şüphelinin Gülsüm'ün yanında çalışan M.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekipler, M.İ.'yi Bodrum'da saklandığı evde cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Poliste işlemleri süren M.İ.'nin ifadesinde, "Mehmet ile bara eğlenmek için gittik. Alkol aldıktan sonra bir grup ile tartıştık. Oradan ayrıldıktan sonra sahile yürüdüğümüz sırada tabancayla havaya ateş ettim. Kurşunlardan biri Mehmet'in başına isabet etti. Korkup olay yerinden kaçtım. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemedim" dediği öğrenildi.

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