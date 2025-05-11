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Bodrum'da Anneler Günü'nde Futbol Keyfi

Bodrum'da Anneler Günü'nde Futbol Keyfi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler, çocuklarıyla futbol oynadı. Galatasaray Futbol Okulu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte anneler ve çocuklar yarım saat süren karşılaşmalarla eğlenceli anlar yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler, çocuklarıyla futbol oynadı.

Galatasaray Futbol Okulu, Anneler Günü'nü özel etkinlikle kutladı.

Çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerin antrenman programında anneler, çocuklarıyla sahaya çıktı.

Yarım saat süren karşılaşmalar boyunca hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı, sahada ve tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinliğin annelerin emeklerini onurlandırmak ve okul ailesi içinde dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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