Bodrum'da Anaokulu Öğrencilerine Sıfır Atık Eğitimi Verildi

Bodrum'da Anaokulu Öğrencilerine Sıfır Atık Eğitimi Verildi
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Bodrum Belediyesi, Berhan Taha Bakır Anaokulu'ndaki 5 yaş grubu öğrencilere sıfır atık eğitimi düzenledi. Çevre Mühendisi tarafından verilen eğitimde atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ile geri dönüşüm kavramı anlatıldı. Öğrencilere çevre temalı hediyeler dağıtıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından anaokulu öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Çalışma ekibi, okullarda düzenlediği sıfır atık eğitimleri kapsamında Berhan Taha Bakır Anaokulu 5 yaş grubu öğrencileriyle bir araya geldi.

Çevre Mühendisi Nilay Karamustafaoğlu tarafından 50 öğrenciye verilen eğitimde atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri vurgulanarak her atığın çöp olmadığı ve geri dönüşüm kavramı üzerinde duruldu.

Eğitimde sıfır atık uygulamaları ve Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hakkında da bilgi verildi. Eğitim sonunda öğrencilere çevre temalı boyama kitapları, kalem, çevre rozeti, kitap ayracı, etiket hediye edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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