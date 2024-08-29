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Bodrum'da Ana Su İsale Hattında Patlama: Su Kesintileri Yaşanabilir

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi. Bölgede ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle tonlarca su boşa akarken, yolda çukur oluştu. Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı. Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekeken, otomobil de içinde kaldı.

Öte yandan bölgede su kesintilerinin de yaşanabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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