Bodrum'da Ana Su Hattında Patlama, Tonlarca Su Boşa Aktı

Bodrum'da Ana Su Hattında Patlama, Tonlarca Su Boşa Aktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ana su isale hattı patlaması, evlerin bahçelerini suyla doldurdu ve yol trafiğe kapandı. Olay anı cep telefonlarıyla görüntülendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Bazı evlerin bahçeleri sular içerisinde kalırken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. Tonlarca suyun boşa aktı. Bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar bahçelerini kendi imkanlarıyla temizlerken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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