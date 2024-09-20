Bodrum'da Ana Isale Hattında Patlama: Zincir Market Sular Altında Kaldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlamada, tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. İki çalışan, çevre sakinleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından onarım çalışmaları başlatıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. İçeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'nde meydana geldi. Ana isale hattında meydana gelen patlamayla birlikte tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. O sırada market çalışanı 2 kişi vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde çalışanların marketten çıkarılmaları yer aldı. Patlamayla birlikte yolda dev çukur oluşurken, bölgeye gelen MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı. Zincir markette büyük çapta hasar meydana geldi; bölgede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.
Market çalışanı Zeynep Gökengin, "Su bir anda gelmeye başladı. Ondan sonra biz panik olduk, çıkamadık. Çevre sakinleri tarafından kurtarıldık" dedi.