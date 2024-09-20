Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Ana Isale Hattında Patlama: Zincir Market Sular Altında Kaldı

Bodrum'da Ana Isale Hattında Patlama: Zincir Market Sular Altında Kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlamada, tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. İki çalışan, çevre sakinleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından onarım çalışmaları başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. İçeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'nde meydana geldi. Ana isale hattında meydana gelen patlamayla birlikte tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. O sırada market çalışanı 2 kişi vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde çalışanların marketten çıkarılmaları yer aldı. Patlamayla birlikte yolda dev çukur oluşurken, bölgeye gelen MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı. Zincir markette büyük çapta hasar meydana geldi; bölgede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

Market çalışanı Zeynep Gökengin, "Su bir anda gelmeye başladı. Ondan sonra biz panik olduk, çıkamadık. Çevre sakinleri tarafından kurtarıldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Olaylar Bodrum Güncel Yaşam Muğla

İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

 Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara
44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi

44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu? Hamza Cengiz Şen kimdir? Hamza Cengiz Şen kaç, yaşında, nereli mesleği ne? Ziyech derbide yok mu? Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı? Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn kim, Gökhan İn'i kim darbetti, tokat atan kim? (DARP VİDEOSU VAR MI?) Bahar Candan kimdir? Bahar Candan neden hapisteydi suçu ne? Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak (Fenerbahçe Galatasaray)? Osimhen – Batshuai – Icardi oynayacak mı? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Erzurumspor Erokspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Stoke Hull City maçı CANLI izle! (FULL HD) Stoke Hull City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak? Al Ettifaq Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Ettifaq Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });