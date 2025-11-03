Haberler

Bodrum'da Ana Isale Hattı Patladı, Tonlarca Su Akıttı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa akarak kara yoluna ve ormanlık alana aktı. Olayın ardından belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa aktı.

Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametindeki ormanlık alandan geçen ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından tonlarca su, kara yoluna ve ormanlık alana aktı.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri hattı kapatarak bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Bölgeden akan tazyikli su yolun bir şeridini de kapattı. Polis ekipleri bir bölümü kısmen kapanan yolda çalışma yaptı.

Öte yandan patlamanın hemen ardından yaşananlar çevreden geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, tazyikli suyun metrelerce yükseğe çıkarak kara yoluna ve ormanlık alana aktığı görülüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
