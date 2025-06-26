Bodrum'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Ceza

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ambulansa yol vermeyen sürücü K.M.Y.S. hakkında 933 lira para cezası uygulanarak gözaltına alındı. Olay, sağlık çalışanları tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde ambulansa yol vermeyerek trafiği akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan sürücüyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler görüntülerdeki 48 AGJ 687 plakalı aracın sürücüsünün K.M.Y.S. olduğunu tespit etti.

Bodrum Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan sürücüye 933 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Öte yandan, aracın ambulansa yol vermemesi sağlık çalışanlarınca cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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