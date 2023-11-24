Bodrum Belediyesi tarafından Umurca Parkı'nda sürdürülebilir bir yaşam için ambalaj takası etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara sıfır atık eğitimi verildi ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Bodrum'da ambalaj takası etkinliği gerçekleştirildi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından Umurca Parkı'nda sürdürülebilir bir yaşam için ambalaj takası etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile 23 Kasım Perşembe günü Umurca Parkı'nda "Ambalaj Takası Etkinliği" düzenlendi.

Avrupa Atık Azaltım Haftası'na özel olarak düzenlenen ve ambalaj atıklarının azaltılmasıyla sürdürülebilir yaşam farkındalığının artırılması hedeflenen etkinliğe, Bodrum'da gerçekleştirilen ilkim çalışmalarında aktif rol alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Acer ve Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik ile birim personelleri, öğrenciler, öğretmenler, basın mensupları ve atık ambalaj getiren vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler, topladıkları ambalaj atıklarıyla etkinliğe katkıda bulunurken çocuklara getirdikleri ambalaj atıkları karşılığında geri dönüştürülebilir kırtasiye malzemesi, yetişkin katılımcılara ise az su isteyen bitki olan kaz ayağı ile menekşe çiçeği dağıtıldı.

Yapılan ambalaj takası etkinliğinin ardından Doç. Dr. Çağdaş Gönen tarafından Umurca Parkı içinde yer alan Nazım Hikmet Kütüphanesi bahçesinde çocuklara sıfır atık eğitimi verilirken Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından da geri dönüşüm kutuları ve atık toplama, ayrıştırma ile ilgili belediye çalışmaları hakkında bilgiler verildi.