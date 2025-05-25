Bodrum'da Alkollü Sürücü Polisle Kavga Etti

Bodrum'da Alkollü Sürücü Polisle Kavga Etti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alkollü sürücü bir trafik kontrolü sırasında polis ekiplerine saldırdı. Olayda 2 polis memuru hafif yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafikte makas atarak tehlikeli hareketlerde bulunan otomobilin sürücüsü polis tarafından durduruldu. 1.35 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem yapıldığı sırada sürücü ve otomobildeki diğer 2 arkadaşı, polislere saldırdı. Olayda 2 polis aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Konacık Kavşağında meydana geldi. Trafik polisi ekipleri, devriye görevi sırasında 34 CYA 639 plakalı otomobil sürücüsünün makas attığını gördü. Otomobil durdurularak sürücü A.Ç.'ye alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde A.Ç.'nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cezai işlem sırasında sürücü A.Ç. polise tekme attı. O sırada otomobilde bulunan E.Y. ve M.Ç. de polis ekiplerine saldırdı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde otomobil içerisindeki diğer 2 kişinin de alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, olayda 2 polis hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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