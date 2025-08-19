Bodrum'da Alkol Etkisiyle Kaza Yapan Şoför Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin iş yerlerine, aydınlatma direğine ve araçlara çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde B.F.K'nin kullandığı 34 BSH 566 plakalı otomobil, yol kenarındaki restoran ile kuaför dükkanlarına, kaldırımdaki aydınlatma direğine ve iki otomobile çarptıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yakalanan şüphelinin yapılan incelemesinde ehliyetinin bulunmadığı ve 2,96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.