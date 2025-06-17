Bodrum'da Alışveriş Merkezinde yangın

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir alışveriş merkezinin geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan işletmenin geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ortakent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan işletmeye ait geri dönüşüm malzemelerinin alev alınca, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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