Bodrum'da Alışveriş Merkezinde Geri Dönüşüm Alanında Yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan geri dönüşüm alanı yangını, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan işletmenin geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Ortakent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan işletmeye ait geri dönüşüm malzemelerinin alev alınca, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel