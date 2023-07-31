Bodrum'da Ali Kelle Ormanı kül oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ali Kelle Ormanı'nda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında ormanın büyük bir kısmı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 18.00 sularında Ortakent Mahallesi'ndeki Ali Kelle Ormanı'nda yangın çıktı. Kısmen ağaçlık ve otluk olan bölgede kuvvetli rüzgarla hızla geniş bir alana yayılan alevlerden çıkan dumanlar, Yarımada'nın güney bölgesinde birçok noktadan da görüldü. Yangın esnasında bölgedeki trafolarda küçük çaplı patlamalar yaşandı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan müdahale ederken, çalışmalara 3 helikopter ve 2 uçak da katıldı. Bazı vatandaşlar da bahçe hortumları ve yangın tüpleri ile ekiplere destek verdi. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekiplerinin geçişi için Bitez'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ortakent istikametindeki ana yollarda da trafik sıkışıklığı yaşandı. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun mücadelesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, geniş bir alan küle döndü.

Yangına müdahale eden tatilciler ise, yaklaşık 10 kaplumbağayı yangın bölgesinden alarak kurtardı.