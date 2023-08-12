Bodrum'da alevler geceyi aydınlattı: 15 dönüm alan küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 15 dönüm alan küle döndü.

Yangın, Bodrum ilçesi İslamhaneleri Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bank Evler Sitesi yanındaki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Alevler, geceyi aydınlattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin ve bölge sakinlerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yapılan ilk incelemelerde yangında 15 dönüm otluk ve makilik alanın küle döndüğü tespit edildi.