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Bodrum'da Aile Sağlığı Merkezi Doktoruna Şiddet Davası Başladı

Bodrum'da Aile Sağlığı Merkezi Doktoruna Şiddet Davası Başladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uyguladıkları iddia edilen biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına başladı. Duruşma, sanıkların kalp krizi ile eylemleri arasındaki ilişkiyi incelemek üzere ertelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uyguladıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.S, tutuksuz yargılanan kardeşi Ö.S.A. ile müşteki Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, meslektaşları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada hakim, sanıkları, doktor Tezvar'ı ve taraf avukatlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumundan Tezvar'ın geçirdiği kalp krizi ile sanıkların eylemlerinin ilgisinin bulunup bulunmadığına dair rapor alınmasına karar verdi.

Sanıklardan E.S'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle tahliyesine, Ö.S.A'nın da adli kontrol şartının devamına karar verilerek duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.

Bodrum Baro Temsilcisi ve müşteki avukatı Onursal Özbek, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yargı adına kötü bir gün yaşadıklarını ve karardan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Tezvar da dayanışma için yanında olan herkese teşekkür ederek, "Umarım bu tür olaylar tekrarlanmaz. Çünkü hem kamu hizmeti devam edemez hale gelmekte, hem de acı kayıplarımız devam etmektedir." dedi.

Bodrum ilçesinde 29 Temmuz'da hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp hastası olduğu ve kalp pili bulunduğu belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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