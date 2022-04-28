Bodrum'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahır ve odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı.

Karaova Mahallesi 123 Sokak'taki ahır ve odunluktan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

İlk incelemede ahır ve odunlukta hasara neden olan yangının elektrik hattından çıktığı belirlendi.