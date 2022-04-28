Bodrum'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahır ve odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahır ve odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı.

Karaova Mahallesi 123 Sokak'taki ahır ve odunluktan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

İlk incelemede ahır ve odunlukta hasara neden olan yangının elektrik hattından çıktığı belirlendi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum, Yangın, Muğla, Ahır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title