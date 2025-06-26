Bodrum'da Açık Depoda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait açık depo alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda boru hasar gördü ve yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait boruların bulunduğu açık depo alanında yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait boruların bulunduğu açık depo alanında çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında çok sayıda boru hasar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Beni sandalye bacağıyla dövdü' diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e büyük şok

"Beni sandalye bacağıyla dövdü" diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e şok
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz ayrılık
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.