BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZLAR YERLEŞİM YERİNE İNDİ Güncel Haberler MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine indi. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine indi. Sürü halinde gezen domuzlar, yiyecek aradı. Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yerleşim yerlerinin bulunduğu alanda domuz sürüsü görüldü. Aç kalıp, şehre inen domuzlar, bölgede yemek aradı. Aralarında yavrularında bulunduğu 15 bireylik sürü bir süre sonra tekrar geldikleri bölgeden ormana dönerek gözden kayboldu. Sürüdeki domuzlardan bazılarının agresif olması dikkati çekti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Bodrum Güncel Haberler

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