Bodrum'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne 28 Bin Lira Ceza
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde, abartı egzoz kullanan sürücüye 28 bin 937 lira para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, plakası olmayan motosikleti durdurarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında plakası olmayan motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde motosikletin abartı egzoz kullandığı tespit edildi.
Ekiplerce, motosiklet sürücüsüne ilgili kanun maddeleri kapsamında 28 bin 937 lira para cezası kesildi.