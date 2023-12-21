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Bodrum'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı

21 Aralık 2023 00:04 Güncelleme: 00:06 Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 89 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu şüphelenilen bir kişi de gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.