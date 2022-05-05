Bodrum'da 83 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

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Bodrum'da 83 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da 83 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Nisan saat 11.10'da Bodrum açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 kaçak göçmeni kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Türk, Güncel, Haberler

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